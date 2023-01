Biserica rusă, biserica ucraineană și războiul de Crăciun. Declarațiile liderilor religioși

16:40

Întreprinderea „Premier Energy” anunță că a deconectat 4 puncte de consum non strategice ale întreprinderii „Apă-Canal Chișinău”. Se menționează că acțiunea a avut loc pe 5 ianuarie, din cauza unei datorii. Reprezentanții „Premier Energy” spun că datoria totală a furnizorului de apă constituie 51 de milioane de lei, din care 18 milioane de lei conform facturilor […] The post Datorii de peste 50 mln lei. Patru instalații electrice ale Apă-Canal Chișinău au fost deconectate appeared first on NewsMaker.