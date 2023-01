Ucrainenii nu cred în promisiunea lui Putin privind încetarea atacurilor în perioada Crăciunului

16:50

Temperaturile înalte, nespecifice pentru această perioadă, ar putea lăsa livezile fără roadă în acest an. Vremea caldă provocă înmugurirea copacilor și favorizează dezvoltarea bolilor şi răspândirea virușilor. În asemenea condiții, recolta de cireșe și mere poate fi compromisă în totalitate. Alexandru Tcaci are o livadă de 15 hectare în preajma satului Pîrjota din raionul Rîșcani.