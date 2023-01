FOTO Un bărbat a rămas blocat într-un canal de ventilare dintre etajele 7 și 8 a unui bloc de la Ciocana

14:50

Primăria Municipiului Chișinău invită pe 6 ianuarie locuitorii și oaspeții capitalei în Piața Marii Adunări Naționale la un concert dedicat sărbătorilor de iarnă. Evenimentul va începe la ora 18:00. Ansamblul etnofolcloric „Crenguța de Iederă", al cărui conducător artistic este Maria Iliuț, va desfășura un program muzical dedicat sărbătorilor de iarnă. Concertul are drept scop promovarea