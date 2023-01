Cu cât se scumpesc carburanții astăzi, mâine și poimâine

13:00

Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui, face un bilanț al anului 2022, în domeniul administrației publice locale, potrivit CALM Cum a fost pentru CALM/APL anul de la care ne luăm rămas bun? Viorel Furdui: 2022 a fost un an destul de complicat, dar și cu rezultate destul de bune pentru ... Cum s-au descurcat primarii din Republica Moldova în 2022 – Provocări și așteptări pentru 2023 The post Cum s-au descurcat primarii din Republica Moldova în 2022 – Provocări și așteptări pentru 2023 appeared first on Politik.