Atacurile din Ucraina s-ar putea intensifica: „Vor fi mobilizaţi mai mulţi militari, aproximativ 500.000 de rezervişti”

15:20

O tânără de 25 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un copac de pe marginea. Accidentul s-a produs în această dimineață în raionul Hâncești, transmite IPN. Inspectoratul General al Poliției precizează că tânăra se afla la volanul unui automobil de model Citroen. Într-un moment, a... The post O tânără a murit într-un accident produs la Hâncești appeared first on Portal de știri.