Cozi la frontieră în Ajunul Crăciunului. Iată care sunt cele mai aglomerate puncte de trecere

17:10

Timp de câteva zile, cât a durat campania „Biblioteca de sub brad", lansată de Guvern, sute de oameni au venit să aducă literatură bună și colecții întregi de cărți. Elevii unor licee din capitală și din suburbii, dar și mulți angajați ai ministerelor și agențiilor subordonate Executivului, s-au alăturat campaniei. Participanții sunt convinși de faptul […] Peste 2000 de cărți, donate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad". Ce a pus prim-minsitra sub pomul de Crăciun