În capitală se simte o lipsă acută de taximetre. Șoferii nu-și pot asigura automobilele?

10:10

Prețul gazelor naturale în Europa, pentru prima dată din 2021, a scăzut sub 700 USD pentru mia de metri cubi. Prețul gazului în Europa, pe 5 ianuarie, a scăzut sub 700 de dolari la 1 000 la o mie de metri cubi pentru prima dată din septembrie 2021, conform bursei ICE din Londra. Scăderea prețurilor […] The post Gazele în Europa continuă să se ieftinească. Pentru prima oară din septembrie 2021, prețul a scăzut sub $700 appeared first on NewsMaker.