Zelenski califică armistițiul Kremlinului drept „ipocrizie”: Un armistițiu pentru a ne opri progresele și a aduce trupe și muniție

Curtea de Apel (CA) Chișinău a înlocuit măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu aplicată vicepreședintei Partidului Politic „ȘOR", deputata Marina Tauber cu liberare provizorie sub control judiciar. Un anunț în acest sens a fost făcut joi, 5 ianuarie, de către parlamentară. „Mă bucur să aduc la cunoștință tuturor că astăzi Curtea de Apel […]