LIVE TEXT/ Așa-numita conducere a regiunii Donețk, despre armistițiul propus de Putin: „Asta nu înseamnă că nu vom răspunde la provocări”. Război în Ucraina, ziua 317

În următoarele 7 zile, temperaturile aerului vor scădea, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). De Crăciun, la nordul R. Moldova, temperaturile vor scădea sub zero grade și vor cădea izolat precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare. În raioanele de centru și sud ale țării vor cădea izolat ploi slabe.