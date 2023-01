Echipe mixte de polițiști și carabinieri vor desfășura razii în următoarele zece zile

12:40

Gestionarea eficientă a crizei refugiaților a fost provocarea de bază care stat în fața Ministerului Afacerilor Interne în anul 2022. Într-un material video de totalizare, MAI anunță că prin Republica Moldova au trecut peste 600 000 de cetățeni fugiți din calea războiului, dintre care 86 000 de refugiați au rămas... The post Prin Moldova au trecut peste 600 000 de cetățeni fugiți din calea războiului, MAI appeared first on Portal de știri.