(VIDEO) Cinci accidente de circulaţie cu implicarea pietonilor: Două persoane au decedat

16:00

Worlds best cities a efectuat clasamentul anual al celor mai bune destinații urbane din lume. În fruntea topului a fost plasat orașul Londra, urmat de Paris și New York. Capitala Ucrainei, Kievul a primit titlul onorific de cel mai bun oraș în 2023. Este pentru al șaptelea an consecutiv, când Londra ocupă locul de frunte al […] The post Top cele mai bune orașe în 2023. Kievul, apreciat cu titlu onorific appeared first on NewsMaker.