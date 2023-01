Programul sărbătorilor de iarnă al Primăriei municipiului Chișinău nu se încheie

14:30

Un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor, cu roluri bine determinate, condus de un învinuit dintr-un Penitenciar din țară, a fost destructurat de ofițerii Direcție investigații „Sud" a INI, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Cahul, sub conducerea Procuraturii Cahul. Deținutul de 30 de ani este condamnat la 12 ani de închisoare pentru infracțiuni legate de droguri, …