Alaiba are încă un consilier, cu studii în străinătate: „A decis să vină acasă să participe la schimbare”

09:40

Fragmentul de proiectil extras din corpul lui Dmitri Rogozin, fostul vicepremier rus și fostul șef al Roscosmos, i-a fost expediat ambasadorului Franței în Federația Rusă, informează RIA Novosti pe 4 ianuarie. Agenția rusă pro-Kremlin a publicat o fotografie a scrisorii adresate de către Rogozin către ambasadorul francez de la Moscova, împreună cu fragmentul de proiectil […] The post (FOTO) Rogozin i-a trimis ambasadorului Franței ciobul de proiectil pe care l-au extras chirurgii: „Vă rog să i-l trimiteți lui Macron” appeared first on NewsMaker.