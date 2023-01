Scandal în familai regală! Prinţul Harry susţine că a fost bătut de fratele său William, în 2019

14:40

Un deținut dintr-un penitenciar din Republica Moldova estorca sume impunătoare, sub pretextul că sunt pentru operația copilului său. Alți doi complici, aflați la libertate, se ocupau de recepționarea banilor. Grupul infracțional specializat în comiterea escrocheriilor a fost destructurat de ofițerii Direcție investigații „Sud" a INI, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Cahul, sub conducerea Procuraturii […]