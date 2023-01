Franța devine prima țară din UE care va livra tancuri de luptă Ucrainei. Macron, mesaj în ucraineană pentru Zelenski

18:10

Rămășițele focului de tabără din curtea în care locuia Mădălina Cojocari, fetița de 11 ani originară din Republica Moldova, care a dispărut în SUA, au fost din nou cercetate, scrie Daily Mail. Jurnaliștii tabloidului au realizat mai multe fotografii în care apare avocatul tatălui vitreg al fetiței și doi bărbați care ar fi detectivi particulari. Anterior, […] The post (FOTO) Rămășițele unui foc din curtea în care locuia Mădălina Cojocari, examinate de detectivi? Fetița, de negăsit după 6 săptămâni appeared first on NewsMaker.