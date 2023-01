Andrei Spînu dă asigurări că R. Moldova dispune de suficiente stocuri de gaze naturale pentru toată perioada iernii

20:40

Generalul Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, susține că Kievul plănuiește o nouă ofensivă împotriva forțelor ruse în primăvară și că invadatorii vor avea parte de o lună „fierbinte” în acest anotimp, relatează The New Voice of Ukraine, preluată de Hotnews.ro. Budanov a declarat că se așteaptă ca luptele să se încingă cel mai mult în luna martie, susținând că Ucraina face planuri pentru o ofensivă militară în primăvară. „Aceasta va fi perioada când vom asista la...