UE și SUA, din nou la cuțite. Cauza – subvențiile

Vânzările de locuinţe din Hong Kong au scăzut cu 40% de la an la an, ajungând la cel mai scăzut nivel de la criza financiară globală din 2008, potrivit datelor de la registrul funciar local şi a previziunilor agenţiilor imobiliare, scrie Financial Times. Se aşteaptă ca prăbuşirea uneia dintre cele mai scumpe pieţe imobiliare din […] Articolul Criza imobiliarelor a cuprins toată lumea: Vânzările din Hong Kong scad la cel mai mic nivel din ultimii 15 ani apare prima dată în Bani.md.