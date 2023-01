Cum arată în prezent Harry și Marv, cei doi hoți din „Singur acasă”?

20:00

Speranța de viață în tările dezvoltate a crescut cu trei luni pe an în fiecare an de la începutul anilor 1800. Datorită progresului medicinei, practic am reușit să ne dublăm speranța de viață, dat încă ne luptăm cu îmbătrînirea.Îmbătrînirea este acum responsabilă de peste două treimi dintre decesele la nivel global – peste 100.000 de oameni mor în fiecare zi din această cauză, transmite Noi.md