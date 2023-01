Cantitatea de iod din sarea alimentară va fi majorată

15:10

Perioada sarbatorilor de iarna este asociata de majoritatea populației cu dulciurile și fructele citrice. In special copiii așteapta sa gaseasca sub pomul de sarbatoare cadouri cu ciocolata și acadele. De alta parte, nutriționiștii atenționeaza ca, in Republica Moldova consumul de zahar este de cinci ori mai mare decat norma admisa de Organizația Mondiala a Sanatații. Potrivit specialiștilor, excesul de zahar provoaca obezitate, care la randul ei duce la apariția diabetului zaharat și scaderea i...