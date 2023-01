Prima etapă de renovare a Teatrului de Vară este practic finalizată

14:20

Escrocherie dirijată din penitenciar: Le cerea oamenilor bani pe internet, mințind că are nevoie pentru operația copilului Un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor, condus de un deținut de 30 de ani condamnat la 12 ani de închisoare pentru infracțiuni legate de droguri, tâlhării, furturi și escrocherii, a fost destructurat de oamenii legii. Deținutul găsea victimele pe rețelele de socializare și, sub pretextul că are nevoie urgent de bani pentru operația copilului de 12 ani,...