Cele mai bune 10 de sfaturi pentru a fi o femeie elegantă

Temperaturile pentru ianuarie au atins maximul istoric într-un număr de țări din Europa. Recordurile naționale au scăzut în opt țări – iar recordurile regionale în alte trei. Varșovia, Polonia, a înregistrat 18,9 C (66 F) duminică, în timp ce Bilbao, Spania, a fost de 25,1 C – cu peste 10 C peste medie. Vremea blândă din Europa […]