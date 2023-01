Serviciul Fiscal de Stat a încasat 55 de miliarde de lei în anul 2022

09:00

New York a devenit cel mai recent stat din SUA care permite așa-numitul compost uman, informează BBC. Procedura prin care corpul uman este transformat în pământ după moarte este văzută ca o alternativă ecologică la înmormântare sau incinerare. Cunoscută și sub numele de „reducere organică naturală", această practică constă în...