(foto) Hrănește păsările iarna și câștigă premii. Care sunt condițiile de participare

Chiar dacă suntem la începutul lunii ianuarie și în termometre ar trebuie să arate temperaturi de sub 0 grade Celsius, iarna nu se grăbește să vină. În ultimele zile afară au fost înregistrate temperaturi primăvăratice, între 10 și 14 grade Celsius. Acest lucru a favorizat apariția ghioceilor. Așadar, noul an ne-a întâmpinat cu florile care ar fi trebuit să răsară la sfârșitul lunii februarie.