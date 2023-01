Cinci judecători nu au întrunit criteriile de integritate și au fost respinși pentru funcții în CSM

13:30

Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) va cere tuturor ţărilor membre să atribuie numele lui Pele unuia dintre stadioanele lor, a anunţat preşedintele Gianni Infantino. Infantino a venit pe 2 ianuarie în Brazilia pentru a-i aduce un omagiu celui pe care mulţi îl consideră cel mai mare fotbalist din toate timpurile, pe stadionul Vila Belmiro al […]