Cinci judecători, candidați în CSM, nu au promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting – Nu au respectat principiile de integritate etică și financiară.

09:50

Președintele țării, Maia Sandu, susține că statul nu are cum să majoreze veniturile populației la nivelul așteptat, întrucât „Bugetul țării este ca o plăcintă”. Ea s-a referit la faptul că banii din haznaua statului sunt puțini, iată de ce, atunci când sunt repartizați, oamenilor le revine cât poate oferit statul. ”Oamenii mă întreabă de ce ... Cum explică Maia Sandu creșterea insuficientă a veniturilor populației: „Bugetul țării este ca o plăcintă” The post Cum explică Maia Sandu creșterea insuficientă a veniturilor populației: „Bugetul țării este ca o plăcintă” appeared first on Politik.