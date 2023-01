Studenții de la USM cer conducerii universității ca sesiunea de iarnă să fie în regim online. A fost creată o petiție

17:15

Iată că a venit și anul 2023, care este bogat în multe premiere, dar și „premiere” mai vechi ce anunță noi sezoane pentru serialele îndrăgite deja de mulți dintre noi. Tradițional, în fiecare an, echipa #diez vă propune o listă de seriale pe care să le urmărești cu sufletul la gură. Vizionare plăcută! Сообщение (video) The Last of Us, YOU sau The Witcher. 23 de seriale ale anului 2023 pe care să le urmărești cu sufletul la gură появились сначала на #diez.