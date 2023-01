Parlamentul a adoptat 57 de inițiative legislative în luna decembrie

08:40

Pe final de an președintele Maia Sandu vine cu un mesaj optimist pentru cetățenii Republicii Moldova. Șefa statului dă asigurări că, în pofida retoricii directorului SIS, riscuri iminente la adresa securității și integrității teritoriale a Republicii Moldova nu sunt. Maia Sandu spune că datorită progreselor armatei ucrainene, pericolul militar a... The post Maia Sandu: Nu există pericole iminente la adresa Republicii Moldova appeared first on Portal de știri.