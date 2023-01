Atenție la sobele defecte

19:40

Anul 2022 a fost unul dificil, iar cel care vine nu va fi mai ușor. În schimb, guvernarea Republicii Moldova a reușit să mențină pacea în țară și să obțină statutul de țară candidar la aderarea la Uniunea Europeană. Acestea sunt concluziile anului făcute de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. • MAIA SANDU, președintele Republicii Moldova: Încheiem un an greu, dar cred că putem să spunem că am avut două realizări importante în acest an. Prima este pacea pe care am reușit să o menținem în...