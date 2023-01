Noi deputaţi în Parlament. Cine va ocupa fotoliul lui Alaiba

13:10

În prima zi din an, la maternitatea din Bălți s-au năcut 6 copii, 4 fete și 2 băieți. Primul copil care a venit pe lume în noul an este o fetiță. Aceasta a fost numită Emili și s-a născut cu o greutate de 3,500. Atât copila cât și femeia se simt foarte bine și sunt