Munții Alpi duc lipsă de zăpadă. Temperaturile ridicate au afectat sezonul de schi

2023 va fi un an dificil pentru o mare parte din economia globală. Declarația a fost făcută de directoarea generală a Fondului Monetar Internațional (FMI) Kristalina Georgieva. Cea din urmă a menționat că jumătate din Europa va intra în recesiune. „Jumătate din Uniunea Europeană va intra în recesiune. China va încetini și mai mult anul acesta”, […] The post Semne rele anul are. FMI avertizează că în 2023 jumătate din UE va intra în recesiune appeared first on NewsMaker.