Ultimă oră! Benzina și motorina se scumpește – ANRE anunță tendințele în creștere

18:30

Ministrul agriculturii și industriei alimentare, Vladimir Bolea, a făcut bilanțul anului agricol 2022. El s-a referit și la solicitările agricultorilor cu privire la majorarea fondului de subvenționare în agricultură până la 3 miliarde de lei, de altfel, vor ieși la proteste. „Republica Moldova are 2,5 milioane de cetățeni, 700 de mii de pensionari care nu ... Ministrul Agriculturii le dă replică agricultorilor care au amenințat cu proteste: „Își țin roada în depozit pentru că așteaptă un preț mai bun"