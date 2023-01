Vremea caldă se menține în continuare: Ce temperaturi anunţă meteorologii

17:00

Anita Pointer, una dintre membrele The Pointer Sisters, formaţie premiată cu mai multe trofee Grammy, cunoscută pentru hituri pop, country şi R&B din anii '70 şi '80 precum „I'm So Excited”, „Jump (For My Love)” şi „Fire”, a murit sâmbătă, la vârsta de 74 de ani, scrie presa română, cu referire la Reuters.