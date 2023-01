VIDEO/ Victor Chirilă: Relația noastră cu România nu este condiționată de relațiile bune sau rele cu Rusia, ci de felul în care privim viitorul și apreciem valorile ce ne unesc

14:50

Șefa Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, avertizează că o treime din țările lumii și jumătate dintre cele ale Uniunii Europene vor intra în recesiune în acest an. SUA ar putea evita o scădere a economiei, dar China va fi sub media globală, pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Într-un interviu acordat televiziunii […] Articolul Șefa FMI avertizează că o treime din țările lumii și jumătate dintre cele ale UE vor intra în recesiune în acest an apare prima dată în Vocea Basarabiei.