Decizia luată de Luka Modric după ce a fost ofertat de Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo

Fost ministru român al Apărării: Rusia atacă Republica Moldova din interior, nu cu arme Rusia atacă Republica Moldova din interior, a spus în direct la Realitatea Plus fostul ministru român al apărării, Vasile Dâncu. El susține că armata rusă nu are motive să invadeze fizic R. Moldova întrucât aici „domină deja un dezechilibru generat de valul de neîncredere sub care se află președintele Maia Sandu”. „În Republica Moldova atacul Rusiei este din interior. Nu au nevoie să-i atace armat, să-i atace...