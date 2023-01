Oligarhii ucraineni afectați de război. Ce pierderi a cauzat invazia unor oameni de afaceri cunoscuți

11:50

Principalele motoare ale creşterii economiei mondiale – Statele Unite, Europa şi China – sunt afectate de încetinirea activităţii economice, astfel încât 2023 va fi un an dificil pentru PIB-ul global, a afirmat directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva în cadrul unei emisiuni. „Noul an va fi „mai dificil decât anul pe care l-am […] Articolul FMI: Anul 2023 va fi un an dificil pentru PIB-ul global apare prima dată în Bani.md.