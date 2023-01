Prețul benzinei și motorinei ar putea crește brusc, din 4 ianuarie. Intră în vigoare noile accize la carburanți

13:40

Fiecare copil visează la Moş Crăciun, fiecare îşi doreşte un cadou sub brad. Deja a devenit o tradiție frumoasă ca FinComBank să meargă în ospeție la copii, pentru a le colora un pic sărbătorile de iarnă. Astfel, campania de caritate „Dăruiește magia de Crăciun"a ajuns la Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii din […]