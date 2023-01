O femeie dispărută de o săptămână, găsită în pădure

18:00

Sărbătorile de iarnă ar putea accelera creșterea numărului de cazuri noi de gripă și infecții virale. Declarația a fost făcută de către ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei conferințe de presă. Șefa de la sănătate declară că, actualmente 35% dintre persoanele care solicită ambulanța prezintă simptomele caracteristice infecțiilor virale. Referindu-se la situația epidemiologică actuală ... Se atestă multe complicații în cazul copiilor afectați de viroză: pneumonii, bronșite, otite – Recomandările specialiștilor