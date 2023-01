Fost general NATO: In 2023 se va incheia un armistitiu in razboiul declansat de Rusia in Ucraina. Cand ar urma sa se incheie

Fost general NATO: In 2023 se va incheia un armistitiu in razboiul declansat de Rusia in Ucraina. Cand ar urma sa se incheie

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md