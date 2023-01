Cei mai de succes locuitori ai raionului Criuleni – premiați în cadrul festivității „Omul Anului 2022”și „Cetățeanul de onoare a raionului Criuleni”

07:40

La 30 decembrie 2022, în incinta primăriei or. Fălești, Alexandr Severin și Cocîrlă Sergiu, director SRL "Polimer Gaz Conducte", au semnat contractul de finanțare în cadrul proiectului "Reabilitarea și reconstrucția str. Ștefan cel Mare, fosta str. Ferdinand I din or. Fălești". "Munca asiduă și eforturile colosale a grupului de lucru pe parcursul unui an de […]