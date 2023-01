Cum s-au descurcat primarii din Republica Moldova în 2022 – Provocări și așteptări pentru 2023

18:00

În rezultatul sesizărilor continue ale Chișinăului, prin canalul de dialog al reprezentanților politici în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, Tiraspolul a informat despre prelungirea până la data de 1 aprilie 2023 a accesului fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile agricole, amplasate după traseul Tiraspol-Camenca. Mesajele permanente din partea Chișinăului se refereau la excluderea oricăror ... Accesul la terenurile agricole din raionul Dubăsari, situate după traseul Tiraspol-Camenca a fost prelungit până la data de 1 aprilie 2023 The post Accesul la terenurile agricole din raionul Dubăsari, situate după traseul Tiraspol-Camenca a fost prelungit până la data de 1 aprilie 2023 appeared first on Politik.