VIDEO Forțele armate ucrainene susțin că au ucis 400 de soldați ruși la Donețk, în noaptea de Anul Nou

10:30

Programul național pentru învățarea limbii române, destinat minorităților naționale din Moldova, va fi aprobat în primul trimestru al anului viitor, iar cursurile vor putea fi urmate de peste 10 000 de oameni. Informația a fost confirmată pentru NM de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării din Moldova. Proiectul Programulului național privind învățarea limbii române de […] The post Programul de învățare a limbii române pentru minorități: când va fi lansat și câte persoane vor beneficia de cursuri gratuite? appeared first on NewsMaker.