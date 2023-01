Marea Britanie a oprit importurile de gaze naturale lichefiate ruseşti

06:30

New York a devenit al şaselea stat american care permite aşa-numita „compostare umană” prin care cadavrele sunt transformate în îngrăşământ agricol. Procedura prin care corpul uman este transformat în pământ după moarte este văzută ca o alternativă ecologică la înmormântare sau incinerare. Cunoscută şi sub numele de „reducere organică naturală”, această practică constă în descompunerea […] Articolul Statul New York aprobă procedura de transformare a cadavrelor umane în îngrăşământ apare prima dată în Bani.md.