Serviciul secret german constată o intensificare a spionajului rus în Germania și îl numește "periculos"

21:10

„Cu pași rapizi intrăm în anul 2023 – un an în care am vrea să revină pacea în regiune, un an în care am vrea ca nimeni să nu să se mai trezească de exploziile bombelor sau să stea pe întuneric și în frig”, se arată în mesajul președintelui Parlamentului Igor Grosu, adresat cetățenilor cu prilejul sosirii unui nou an 2023. Șeful Legislativului își exprimă speranța că în anul ce vine va fi continuat proiectul de reconstrucție a țării pentru a crea un stat puternic care are grijă de cetățenii săi. Igor Grosu le dorește moldovenilor să se bucure din plin de căldura celor dragi și să rămână solidari.