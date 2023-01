Nicolae Ciucă, la 16 ani de de la aderarea României la UE: România continuă să demonstreze un angajament puternic față de valorile UE

21:20

Dragi cetățeni,Suntem la sfârșitul unui an în care am trecut prin mai multe încercări. Suntem cu toții obosiți de știri îngrijorătoare și de incertitudine, dar sărbătorile de iarnă ne dau răgazul să fim alături de familie și prieteni, să ne umplem de emoții pozitive și să ne concentrăm pe ce-i mai important. Mulți au revenit acasă de peste hotare, oameni dragi cărora le ducem constant dorul. La mesele noastre frumoase de sărbătoare, vom împărtăși grijile și greutățile, dar și vom face ceea ce am făcut dintotdeauna - ne vom bucura de pace, vom fi recunoscători pentru sănătate, ne vom mândri de realizările copiilor și celor dragi nouă, vom celebra faptul că putem fi împreună, și - sunt sigură - vom găsi în noi putere și optimism, a spus premierul Natalia Gavrili'a ]n mesajul de Anul Nou transmis cet['enilor Republicii Moldova.