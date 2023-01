Cum își văd moldovenii viețile în anul 2023. Pacea, cea mai mare dorință a oamenilor

Tot ce își doresc oamenii de la noul an este pace. 2022 a fost un an dificil pentru fiecare, însă cu speranțe noi, cetățenii au așteptări mari de la noul an. Mulți dintre ei spun că își doresc mai multe vacanțe, călătorii și creșteri în carieră.

