În noaptea dintre ani, forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au distrus 45 de „shaheed-uri” ruse

Sunt Irina Ghelbur, directoarea companiei și vin în fața voastră cu un raport de activitate în care îmi propun, împreună cu colega mea, Felicia Nedzelschi, să vă povestesc ce am reușit și ce n-am reușit să facem în 2022, cum am făcut bani și cum i-am cheltuit. Sper să aveți răbdare să citiți acest raport și vă anunț, totodată, că voi mai veni în poșta voastră cu un mesaj în perioada următoare în care voi povesti despre planurile și obiectivele setate pentru 2023.Ținem mult la transparență în activitatea noastră, un demers pe care ni l-am asumat în fața voastră, a cititorilor, din momentul în care v-am invitat să investiți în dezvoltarea noastră ca instituție media. Vă mulțumim pentru încrederea și susținerea de care am avut parte în 2022.