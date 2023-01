Ploaie de rachete în Ucraina, în noaptea dintre ani. Infrastructura civilă din Kiev, Herson și Nikolaev - atacată

20:50

În 2022, Republica Moldova s-a apropiat de Uniunea Europeană. Chișinăul a fost în vizorul Occidentului, despre noi s-a vorbit în marile capitale, am fost prezenți la masa de discuții și am găzduit nume mari din politica europeană. Totuși cel mai apropiat partener a fost România. Chiar la început de an, le ședința comună de guverne de la Chișinău, prim-miniștrii Gavrilița și Ciucă semnau acordul pentru 100 de milioane de euro nerambursabile.