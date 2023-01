VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII la Vocea Basarabiei cu Maria Filimon: 01.01.2023

19:30

Prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița, afirmă, sâmbătă, într-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, că moldovenii şi-au dovedit solidaritatea în anul care se încheie, au trecut prin „încercări și provocări grele" şi au reuşit să reziste. „Dragi cetățeni, Suntem la sfârșitul unui an în care am trecut prin mai multe încercări. Suntem cu toții obosiți […]