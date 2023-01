Vucic promite că Serbia nu va impune sancțiuni Rusiei, dar până la un anumit punct

Serbia nu va renunța la poziția sa de a respinge sancțiunile impuse Rusiei de către Occident până când nu îi vor amenințate interesele fundamentale, a declarat, vineri, președintele sârb Aleksandar Vucic, scrie agenția de presă de stat rusească TASS. „Am avut un an dificil, am văzut toate ipocriziile posibile, dar am putut vedea și cât […] Articolul Vucic promite că Serbia nu va impune sancțiuni Rusiei, dar până la un anumit punct apare prima dată în Disinfo.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de DISINFO.MD