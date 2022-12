Bine ai venit, 2023! Echipa UNIMEDIA vă urează „La mulți ani!”

15:30

Vicepremierul Andrei Spînu a venit cu un mesaj la sfârșit de an. Ministrul Infrastructurii și-a cerut scuze de la cetățeni. „Îmi cer scuze pentru ce am greșit și pentru ce v-am dezamăgit. A fost un an în care am luat decizii grele dar necesare pentru țară. Vreau să știți că orice am făcut, am făcut pentru ca să trecem cu bine de greutățile anului care se încheie”, a menționat Spînu.